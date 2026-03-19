Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj řádil v chatové oblasti na Blatensku

Prohledal několik chat u rybníka Velká Kuš. 

V chatové oblasti u rybníka Velká Kuš v katastrálním území Kadov – Vrbno na Blatensku řádil zloděj. V době od 15. do 18. března 2026 se vloupal do třinácti objektů a přilehlých staveb. Chaty prohledal a z přilehlých staveb, garáží odcizil různé nářadí, benzinovou motorovou pilu či kbelík s kosmetikou. Odcizené věci policisté nalezli na několika místech nedaleko místa činu. Pachatel způsobil celkovou škodu kolem 50 000 korun především poškozením při vloupání do objektů. Po neznámém pachateli pátrají blatenští policisté.

V případě, že chalupáři či chataři po zimní návštěvě svého rekreačního objektu zjistí jeho narušení, je důležité do objektu nevstupovat a nemanipulovat s žádnými věcmi, aby nedošlo ke znehodnocení případných stop a volat linku 158. Policisté zároveň přivítají jakékoli informace, které by mohly vést k dopadení pachatele. 

por. Mgr. Jaromíra Nováková
19. března 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 