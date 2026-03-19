Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zloděj řádil v chatové oblasti na Blatensku
Prohledal několik chat u rybníka Velká Kuš.
V chatové oblasti u rybníka Velká Kuš v katastrálním území Kadov – Vrbno na Blatensku řádil zloděj. V době od 15. do 18. března 2026 se vloupal do třinácti objektů a přilehlých staveb. Chaty prohledal a z přilehlých staveb, garáží odcizil různé nářadí, benzinovou motorovou pilu či kbelík s kosmetikou. Odcizené věci policisté nalezli na několika místech nedaleko místa činu. Pachatel způsobil celkovou škodu kolem 50 000 korun především poškozením při vloupání do objektů. Po neznámém pachateli pátrají blatenští policisté.
V případě, že chalupáři či chataři po zimní návštěvě svého rekreačního objektu zjistí jeho narušení, je důležité do objektu nevstupovat a nemanipulovat s žádnými věcmi, aby nedošlo ke znehodnocení případných stop a volat linku 158. Policisté zároveň přivítají jakékoli informace, které by mohly vést k dopadení pachatele.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
19. března 2026