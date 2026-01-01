Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Zloděj propije osmdesát tisíc
Zatím neznámý pachatel možná ani netuší, jaký lup v lahvích získal.
Spokojený určitě odcházel zatím neznámý pachatel ze zlodějské výpravy do sklepení v domu v centru Brna. Po násilném otevření mříže a dveří odcizil celkem třináct lahví špičkového uskladněného vína. Možná ani netuší, že získal, především pro fajnšmekry, opravdu zajímavý lup. Podle majitele je hodnota nejlevnější lahve asi tři tisíce korun. Ta nejdražší pak přijde na skoro čtyřicet tisíc korun. Zloděj možná ani netuší, že pravděpodobně v nejbližší době propije skoro osmdesát tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 9. března 2026