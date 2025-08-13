Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Zloděj při útěku ze supermarketu narazil hned na dva policisty v civilu
Ti ho předali kolegům ve službě.
Šťastný den neměl v pondělí 22letý bezdomovec, který si zašel nakrást do supermarketu v Novém Boru nějaké potraviny. Ve stejné době se v něm totiž pohyboval i náš novoborský kolega, který si všiml, že z obchodu odchází s plnou náručí zboží, aniž by se s ním zastavil u pokladny. Okamžitě o tom vyrozuměl pracovníky bezpečnostní služby a spolu s nimi za ním vyběhl ven.
Zloděj se s lupem snažil zmizet v travnatém porostu v blízkosti Crystalexu. Akční honičku sledoval z přijíždějícího vozidla policista z obvodního oddělení v České Lípě, který si sem ve svém osobním volnu zajel nakoupit. Ihned na situaci zareagoval a vyběhl za ním také. Mladík proto odhodil nákup a snažil se před svými pronásledovateli ukrýt ve vysoké trávě.
Ti ho nakonec našli schovaného za místní myčkou aut a přivolali na místo své kolegy ve službě. Vzhledem k tomu, že ukradl zboží za několik stokorun, vyřešili s ním incident jako přestupek a udělili mu pokutu.
por. Bc. Ivana Baláková