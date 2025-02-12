Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Zloděj na Tanvaldsku se zaměřil na jízdní kola
Nyní již obviněný muž kradl jízdní kola v Tanvaldu a ve Smržovce.
V uplynulých dnech jablonečtí kriminalisté zahájili trestní stíhání 32letého muže jako obviněného ze spáchání přečinů krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, kterých se dopustil v době od 12. září do 12. listopadu letošního roku. V této době násilím nebo bez násilí vnikl do chodeb a sklepu ve třech bytových domech v Tanvaldu a jednom ve Smržovce. V každém domě vždy odcizil jedno jízdní kolo. Pro jedno jízdní kolo si také přišel ve Smržovce i do jedné garáže. Při prověřování kriminalisté zjistili, že navíc kradl i v prodejně Kaufland v jabloneckém Mšeně, kde odcizil čokolády a nářadí. Obviněný svým jednáním způsobil škodu na odcizených věcech v částce přesahující 34 tisíc korun a na poškození (především vstupních dveří do bytových domů) vznikla škoda za více jak 50 tisíc korun.
Obviněný muž byl ovšem již v uplynulých třech letech za takový čin pravomocně Okresním soudem v Jablonci nad Nisou odsouzen a ve svém rejstříku trestů má již sedm záznamů. Vzhledem ke všem skutečnostem podal komisař podnět státnímu zástupci na podání návrhu ke vzetí obviněného do vazby. Tentokrát ovšem soudce následně podanému návrhu nevyhověl a obviněného, kterému nyní za spáchání uvedených přečinů hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, propustil ze zadržení na svobodu.
2. 12. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí