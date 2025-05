Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj na stromě a sklad plný lega

Jihočeští kriminalisté se specialisty z cizinecké policie dopadli kostičkové bandity.

Na začátku krádeže za miliony stály skládačky stavebnic LEGO. Dostat se na stopu pachatelů a hlavně je se zbožím dopadnout, to zase byla dost složitá skládačka pro mezinárodní tým policistů a kriminalistů z Rakouska, Jihočeského kraje a speciálních skupin ředitelství služby cizinecké policie. Stranou celého zátahu nezůstali kolegové a kolegyně z odboru mezinárodních vztahů, jihočeští státní zástupci a kolegové z rakouské justice.

Nakonec, a to předbíháme, trojlístek pachatelů stopovaly desítky policistů. Ale vraťme se na začátek. Vše začalo letos v polovině dubna v Rakousku, dva muži z našeho sousedního státu se vloupali do firmy odkud odcizili značné množství oblíbených stavebnic Lego a finanční hotovost kolem 1000 eur. Vyšlo to, a tak přibrali ještě ženu a jako trojlístek 23. května násilím vnikli do dalšího obchodu v Rakousku a odcizili patnáct palet - opět šlo o stavebnice Lego, hotovost a dvě elektrokoloběžky.

Na lup si najímali auta v České republice. Také ukradené zboží skončilo v nenápadných kontejnerech na území ČR, do svého domovského státu o kus dál se jim nechtělo, „šéf“ bandy tam byl totiž hledaný. Snad proto byl vybaven i falešnými doklady.

Na stopě jim však byly týmy ředitelství cizinecké policie i jihočeských kriminalistů, podařilo se natypovat nákladní vozidla, a nakonec i areál plný kontejnerů. Zde spadla klec. Pachatelé si ke svému ukrytému zboží přijeli jako na dovolenou. Čekali na kupce kradeného zboží, ale netušili, že již na všechny čekají kriminalisté. Zadržení bylo rychlé, jen „šéf“ bandy se snažil chvilku schovávat na stromě.

Zboží je zajištěno, trojlístek pachatelů poputuje podle evropských zatýkacích rozkazů do vazeb a soudní proces zajistí rakouské justiční orgány. Budou souzeni za krádeže vloupáním, praní špinavých peněz a způsobenou škodu ve výši bezmála 10 000 000 korun.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

29. května 2025

