Zloděj kol si nedal pokoj
Odcizený bicykl putoval zpět majitelce.
Kamerové záznamy a další poznatky dovedly vyškovské kriminalisty k pachateli krádeže jízdního kola, které ponechala v březnu ve Vyškově bez dozoru jeho majitelka. Toho využil dvacetiletý muž, který už má s majetkovou činností dost zkušeností. Když přijeli policisté do místa zaměstnání podezřelého, hned si všimli zaparkovaného kola, které odpovídalo popisu hledaného. Zloděj kolo policistům vydal, to se dostalo zpět k majitelce, která už nedoufala, že se s ním opět shledá. Muže čeká další trestní stíhání.
Objasněná je i krádež dvou kol z minulého roku, kde figuroval i obviněný. Policisté by potřebovali zjistit majitele kola, který se dosud ani přes výzvy nepřihlásil. Na stopu podezřelým se v tomto případě z 23.6. 2025 přišlo díky kamerovým záznamům a vyškovské městské policii.
Žádáme majitele bicyklu nebo svědky, kteří tuší, komu by mohlo patřit, ať se obrátí na linku 158 nebo přímo na služební telefon 775 122 604.
15.04.2026, mjr. Pavel Šváb