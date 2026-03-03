Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Zloděj kabelky byl dopaden během několika minut
Podezřelý z krádeže kabelky v autobuse, byl zadržen policisty z Litoměřic bezprostředně po činu.
Policisté z Litoměřic přijali dne 27. února 2026 oznámení o krádeži kabelky, kterou měla poškozená žena volně odloženou na sedadle během jízdy veřejnou dopravou.
Během jízdy do linkového autobusu nastoupil muž, který svým nevhodným a hlučným chováním od samého počátku narušoval veřejný pořádek mezi cestujícími. Tento muž, který svým vystupováním budil pozornost ostatních si následně přisedl do blízkosti poškozené. Ta po vystoupení na zastávce Litoměřice zjistila, že jí kabelka, kterou měla odloženou na sedadle vedle sebe zmizela.
Žena ihned kontaktovala řidiče autobusu. Společně s řidičem zkontrolovali interiér vozidla, avšak kabelka se již uvnitř nenacházela. V odcizené kabelce měla poškozená své osobní věci, mobilní telefon, finanční hotovost a platební karty. Celková škoda byla poškozenou vyčíslena na 12 tisíc.
Díky kamerovým záznamům z autobusu poškozená následně zjistila, že kabelku měl odcizit právě muž, který svým chováním během jízdy rušil veřejný pořádek. Na základě těchto skutečností byla na místo přivolána litoměřická policejní hlídka.
Poškozená policistům předala fotografii podezřelého muže, kterou získala od řidiče autobusu. Litoměřičtí policisté v něm poznali osobu, kterou již v minulosti řešili pro jeho protiprávní jednání. Z tohoto důvodu na nic nečekali a okamžitě vyrazili do místa bydliště podezřelého.
Podezřelého zastihli před domem a to přímo i s odcizenou kabelkou v podpaží. Muž byl na místě proto zadržen a následně převezen na služebnu, kde s ním byly provedeny veškeré procesní úkony. Podezřelému muži bylo sděleno podezření ze spáchání několika trestných činů, kdy po prokázání jeho viny mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Odcizené věci byly vráceny jejich majitelce.
Tento případ je ukázkou rychlé a profesionální práce litoměřických policistů. Podezřelý měl lup ve svém držení pouhou půlhodinu, než byl dopaden. Díky jejich pohotové reakci se podařilo minimalizovat škodu a vrátit poškozené její osobní věci v co nejkratším možném čase.
