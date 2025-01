Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zloděj cukroví dopaden

CHOMUTOVSKO - Nemohl se dočkat, svůj lup konzumoval už po cestě.

Jednu z předvánočních krádeží v Chomutově, při níž bylo odcizeno cukroví z balkonu panelového domu, se policistům podařilo objasnit. Díky vlastnímu šetření i poznatkům od veřejnosti zjistili policisté totožnost muže, který má zřejmě vloupání na balkon v mezipatře domu v ulici 17. listopadu na svědomí. Jedná se o 30letého Chomutovana, jenž však nemá stálé bydliště a pobývá většinou „na ulici“. Přestože tedy policisté v krátké době po krádeži cukroví jeho totožnost zjistili, neznali jeho aktuální místo pobytu a bylo třeba jej vypátrat. To se jim během pár dní podařilo a dotyčnému již sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Muž se k činu přiznal, prý si všiml, že nějaká paní dává na balkon v mezipatře krabice a hned ho napadlo, že jde o cukroví. Šel tedy do domu, kde vnikl na ten balkon, a jakmile se ujistil, že v krabicích je opravdu cukroví, všechny čtyři naskládal na sebe a odešel. Zamířil do městského parku a již po cestě svůj lup konzumoval. Když snědl, co mohl, položil krabice se zbytky dobrot poblíž několika bezdomovců a dál se o kořist nezajímal.

Podle zákona mu za tento „sladký úlet“, jímž způsobil okradené dvoutisícovou škodu, hrozí u soudu s ohledem na skutečnost, že na uzamčený balkon vnikl s užitím síly, v krajním případě až dvouleté odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 3. ledna 2025

