Zločiny StB se stíhají i dnes

4 příslušníky Státní bezpečnosti čeká soud za pronásledování známého herce. 

Kriminalisté z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PV (ÚDV SKPV) obvinili čtyři bývalé důstojníky komunistické Státní bezpečnosti (StB) ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby.

Obvinění se měli v 70. a 80. letech při výkonu služby podílet na systematickém pronásledování divadelního a televizního herce Tomáše Töpfera. Podle zjištění vyšetřovatele na něj nasazovali tajné spolupracovníky StB, opakovaně ho předvolávali k tzv. nuceným stykům (výslechům), fyzicky sledovali a snažili se jej přimět ke spolupráci.

Případ je mimořádný zejména rozsahem a délkou perzekuce. Poškozený byl objektem zájmu StB déle než deset let a na jeho kontrarozvědném rozpracování se různou měrou podílelo téměř dvacet příslušníků StB. Motivem postupu bezpečnostních složek byly jeho kritické postoje vůči komunistickému režimu a jeho židovská víra.

V důsledku dlouhodobého nátlaku byl herec nucen opakovaně měnit bydliště mezi Severomoravským a Severočeským krajem a hlavním městem Prahou. Zásahy do jeho osobního i profesního života vyvrcholily propuštěním z jednoho z pražských divadel.

Vrchní komisař po provedeném prověřování vyvodil trestní odpovědnost celkem u dvanácti bývalých příslušníků StB, z nichž čtyři obvinil a jednání dalších osmi odložil pro nepřípustnost trestního stíhání, neboť zemřeli. 

Poškozený Tomáš Töpfer poskytl orgánům činným v trestním řízení výslovný souhlas se zveřejněním svého jména v souvislosti s tímto případem. Právo poskytovat další informace si vyhradilo dozorující Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.

kpt. Jakub Vinčálek
17. února 2026

