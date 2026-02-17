Zločiny StB se stíhají i dnes
4 příslušníky Státní bezpečnosti čeká soud za pronásledování známého herce.
Kriminalisté z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PV (ÚDV SKPV) obvinili čtyři bývalé důstojníky komunistické Státní bezpečnosti (StB) ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby.
Obvinění se měli v 70. a 80. letech při výkonu služby podílet na systematickém pronásledování divadelního a televizního herce Tomáše Töpfera. Podle zjištění vyšetřovatele na něj nasazovali tajné spolupracovníky StB, opakovaně ho předvolávali k tzv. nuceným stykům (výslechům), fyzicky sledovali a snažili se jej přimět ke spolupráci.
Případ je mimořádný zejména rozsahem a délkou perzekuce. Poškozený byl objektem zájmu StB déle než deset let a na jeho kontrarozvědném rozpracování se různou měrou podílelo téměř dvacet příslušníků StB. Motivem postupu bezpečnostních složek byly jeho kritické postoje vůči komunistickému režimu a jeho židovská víra.
V důsledku dlouhodobého nátlaku byl herec nucen opakovaně měnit bydliště mezi Severomoravským a Severočeským krajem a hlavním městem Prahou. Zásahy do jeho osobního i profesního života vyvrcholily propuštěním z jednoho z pražských divadel.
Vrchní komisař po provedeném prověřování vyvodil trestní odpovědnost celkem u dvanácti bývalých příslušníků StB, z nichž čtyři obvinil a jednání dalších osmi odložil pro nepřípustnost trestního stíhání, neboť zemřeli.
Poškozený Tomáš Töpfer poskytl orgánům činným v trestním řízení výslovný souhlas se zveřejněním svého jména v souvislosti s tímto případem. Právo poskytovat další informace si vyhradilo dozorující Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.
kpt. Jakub Vinčálek
17. února 2026