Zlínský recidivista s neobyčejným vkusem
Za dva trestné činy mu hrozí až tři roky vězení.
Jednatřicetiletý muž ze Zlínska zaujal kriminalisty nejen svou „sběratelskou vášní“, ale také tím, že se neváhá obohatit o téměř cokoli, co se dá zpeněžit, od alkoholu přes hudební nástroje až po traktor. Není divu, že mu chybí peníze, je totiž uživatelem drog.
Zlínští kriminalisté mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody. V červenci si odnesl z pergoly rodinného domu na Zlínsku tvrdý alkohol a baskřídlovku s nátrubkem, což majitele přišlo na zhruba 44 tisíc korun.
O pár dní později se pokusil o něco většího. Z oploceného pozemku u chaty v jiné obci odvezl traktor. Jeho jízda však netrvala dlouho, protože ho zaznamenal na mobilním telefon přihlížející muž, který událost oznámil na linku 158. Řidič traktoru se lekl, odstavil stroj u krajnice a raději utekl. Majiteli pokusem o krádež způsobil škodu kolem 300 tisíc korun.
Tento recidivista navíc nebyl žádným začátečníkem, jeho rejstřík trestů již obsahuje osm záznamů a aktuálně si odpykává další trest ve věznici.
13. října 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková