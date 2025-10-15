Policie České republiky  

Jihomoravský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zlato putovalo na Jižní Moravu

Zlato putovalo na Jižní Moravu!

Nadpraporčík Jindřich Šulc z Oddělení služební kynologie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a jeho čtyřnohý parťák Dusty zazářili na 31. ročníku Obranářského speciálu SKP Ostrava. V náročné mezinárodní soutěži, kde se hodnotila ovladatelnost a obrana, si vybojovali zlatou medaili a navíc si Dusty odnesl titul "Nejodvážnější pes soutěže".

Gratulujeme k vynikajícímu výsledku a děkujeme za skvělou reprezentaci.

nprap. Petra Hrůzová, 16. října 2025

