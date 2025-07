Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zlákala ji možnost investování, přišla o peníze z dědictví

Novojičínsko - maximální obezřetnost v těchto případech je na místě...

Lákavá reklama s možností investování peněz propagovaná známým českým politikem a slibující krytí financí centrální bankou se stala osudnou ženě seniorského věku z Novojičínska. Ta se rozhodla investovat peníze získané dědictvím, ale místo zhodnocení přišla rána v podobě ztráty více jak tří miliónů korun.

Vše začalo zhlédnutím falešného videa s reklamou na investování se známou osobností umístěného na sociálních sítích. Poškozená žena mu uvěřila i díky tomu, že investice měly být kryté centrální bankou. Proto se na uvedeném odkazu zaregistrovala uvedením svého telefonního čísla. Vzápětí jí volala žena, která hovořila s přízvukem, a přestavila se jako manažerka investiční společnosti. Poškozenou informovala o možnostech investování s tím, že jí přidělí finančního bankéře. Dále jí poslala platební údaje k prvotnímu vkladu ve výši necelých šesti tisíc korun. Poté už se jí ozval muž, taktéž hovořící s přízvukem, který jí sdělil, že bude součástí skupiny několika lidí a budou společně investovat. Také ji ujišťoval, že výdělky budou tak vysoké, že si bude moci koupit například byt nebo auto. Dle jeho instrukcí si tak žena následně nainstalovala několik bankovních aplikací, do kterých se zaregistrovala a vytvořila si zde účty. V průběhu několika týdnů pak na ně převáděla peníze ze svého účtu v různých částkách, a to vždy poté, co ji kontaktoval „bankéř“, který ji instruoval. Žena si dokonce ve své bance sjednala i dvě půjčky přes 800 tisíc korun. Celkem tak „zainvestovala“ téměř 3,2 miliónů korun.

Rozčarování přišlo v momentě, kdy si chtěla takto investované peníze vybrat. To už jí kontaktoval jiný muž, který tvrdil, že musí zaslat další finance, aby mohla získat ty investované. Následně se do toho vložila příbuzná poškozené a vydaly se celou věc oznámit na policii. Novojičínští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu.

A protože prevence není nikdy dost, opět připomínáme, abyste byli obezřetní a nenechali se zlákat podezřele výhodnou možností investice s nereálným zhodnocením. A to, i když ji „propaguje“ známá osobnost. Podvodníci totiž často zneužívají jejich tváří.

Pokud už chcete investovat, důkladně si prověřte společnost, které chcete svěřit své finance. Před investicí se neváhejte poradit případně i se svými příbuznými, kteří mohou podvodné jednání odhalit a včas vás varovat. Samozřejmě stále platí neklikat na podezřelé odkazy, neinstalovat si do zařízení aplikace umožňující vzdálený přístup, nesdílet hesla …

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

11. července 2025

vytisknout e-mailem