Zkusil to s padělky, nevyšlo to
Novojičínští kriminalisté muže obvinili, hrozí mu až osmiletý trest odnětí svobody.
Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality Nový Jičín se od ledna zabývali dvěma případy falešných bankovek, které chtěly nezávisle na sobě směnit dvě ženy ve směnárně a bance. Operativním šetřením kriminalisté následně zjistili, že padělky ženy získaly od stejného muže.
V prvním případě měl 46letý dnes již obviněný muž dát své známé jako splátku půjčky dvě 50eurové bankovky. Když pak chtěla peníze směnit na české koruny, pracovnice směnárny jí bankovky zadržela s tím, že se jedná o padělky. Svou další známou měl požádat o směnu dvou 20eurových bankovek za koruny. Žena mu vyhověla a za bankovky mu poskytla 900 českých korun. V bance, kde pak chtěla eura vyměnit, následoval stejný scénář jako ve směnárně. Pracovnice banky padělky opět zadržela.
Že se jedná o napodobeniny skutečných bankovek, na kterých chyběly ochranné prvky, potvrdila i odborná vyjádření. Na první pohled se však jevily jako pravé a ženy tak nedokázaly jejich původ odhalit.
Podezřelý muž byl následně na základě předchozího souhlasu státního zástupce zadržen. Komisařem mu bylo sděleno obvinění ze zločinu padělání a pozměnění peněz. Při výslechu se ke skutkům doznal. Napodobeniny bankovek, které byly určené pro filmové účely, měl získat od svého známého. Ten je měl objednat z internetového obchodu. Obviněnému v případě odsouzení hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi. Na rozhodnutí soudu si nyní počká ve věznici, kde si odpykává trest za předchozí trestnou činnost.
nprap. Bc. Kateřina Kubzová
oddělení tisku
15. května 2026