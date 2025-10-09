Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Zkřížila cestu autobusu a tím se zranilo několik lidí
Policisté pátrají po neznámé ženě, která vstoupila na přechod před projíždějící autobus, který musel tak prudce zabrzdit, že se uvnitř zranilo několik lidí.
Na začátku září, kolem půl čtvrté hodiny odpoledne, došlo na křižovatce ulic Na Popelce a Starokošířská k dopravní nehodě, při které se vážně zranilo několik osob. Neznámá žena tam přecházela po přechodu pro chodce ( dle prvotních zjištění na červenou) a vstoupila přímo před projíždějící autobus. Řidič musel velmi ostře zabrzdit, aby zabránil střetu, ale vlivem toho uvnitř vozu spadlo několik osob. Sedmasedmdesátiletá seniorka utrpěla zranění tak vážné, že si vyžádalo bezmála týdenní hospitalizaci v nemocnici.
Dopravní nehodu vyšetřují dopravní policisté, kteří po neznámé chodkyni stále pátrají, avšak se jim ji do současné doby nepodařilo ztotožnit a z toho důvodu žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud ženu ve světlém oblečení s růžovým batohem poznáváte, volejte prosím linku 158. Mladá žena je podezřelá ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, za což jí hrozí v případě vypátrání a odsouzení, až čtyřletý pobyt za mřížemi.
por. Richard Hrdina
9. října 2025