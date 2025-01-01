Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Zkoušky odborné způsobilosti - CS Solutions Brno
Dne 12. listopadu 2025 od 08:00 hod.
Termín zkoušky: 12. listopadu 2025
Začátek zkoušky: 08.00 hod.
Místo zkoušky:
CS Solutions Group s. r. o.
Brno, Karásek 2245/1f
tel.: 773 744 066, 775 217 091
e-mail: strelnice-brno@cssolutions.cz
www: www.strelnice-brno.cz
Max. počet žadatelů: 20
Náklady zkoušky, které hradí žadatel: 1.200,- Kč provozovateli střelnice + 600,- Kč odměna zkušebnímu komisaři.
Mapa s příjezdovými cestami je přiložena ve formátu PDF v dolní části článku. Pro čtení formátu PDF je potřeba Adobe Acrobat Reader.