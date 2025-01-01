Policie České republiky  

Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zkoušky odborné způsobilosti - B+H Magnum club, Brno

Dne 4. listopadu 2025 od 08:00 hodin 

Termín zkoušky: 4. listopadu 2025

 Začátek zkoušky: 08.00 hod  

B&H Magnum Club s.r.o.
Brno, Purkyňova 118
tel.: 541149453, 602574590
e-mail: bhmagnum@email.cz
www: www.bhmagnum.com
Max. počet žadatelů:  20

Náklady zkoušky, které hradí žadatel: 1 200,- Kč provozovateli střelnice + 600,- Kč odměna zkušebnímu komisaři.

Mapa s příjezdovými cestami je přiložena ve formátu PDF v dolní části článku. Pro čtení formátu PDF je potřeba Adobe Acrobat Reader.

