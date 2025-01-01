Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Zkoušky odborné způsobilosti - B+H Magnum club, Brno
Dne 4. listopadu 2025 od 08:00 hodin
Termín zkoušky: 4. listopadu 2025
Začátek zkoušky: 08.00 hod
B&H Magnum Club s.r.o.
Brno, Purkyňova 118
tel.: 541149453, 602574590
e-mail: bhmagnum@email.cz
www: www.bhmagnum.com
Max. počet žadatelů: 20
Náklady zkoušky, které hradí žadatel: 1 200,- Kč provozovateli střelnice + 600,- Kč odměna zkušebnímu komisaři.
