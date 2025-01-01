Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Zkontrolováno bylo bezmála tisíc cizinců
V Brně jsme se zaměřili i na kontrolu dodržování pobytového režimu cizinců. [VIDEO]
V uplynulém týdnu proběhly na území města Brna rozsáhlé bezpečnostní akce, do kterých byly zapojeny desítky policistů, zejména z cizinecké a pořádkové policie. Akce byly mimo jiné zaměřeny na zvýšení bezpečnosti na silnicích, prevenci a potírání trestné činnosti, ale také na kontrolu dodržování pobytového režimu cizinců, odhalování nelegální práce a padělaných dokladů.
Policisté během posledních dvou akcí zkontrolovali téměř tisíc občanů ze třetích zemí (mimo EU) a přibližně 800 vozidel, včetně autobusů. Namátkové silniční kontroly byly primárně zaměřeny na řidiče cizí státní příslušnosti. Důraz byl kladen také na kontroly restauračních zařízení, barů a nočních klubů, kde se často pohybují cizinci.
Při kontrolách bylo odhaleno dvanáct případů neoprávněného pobytu cizinců. Policisté dále vypátrali dvě osoby, po nichž bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Na silnicích byli přistiženi tři řidiči bez příslušného řidičského oprávnění. V jednom případě řídil muž s platným zákazem řízení a odmítl podstoupit test na přítomnost návykových látek, v jiném policisté zase odhalili u osoby smyšlený mezinárodní řidičský průkaz.
Kontroly tohoto typu budou na území Jihomoravského kraje pokračovat i nadále.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 26. listopadu 2025.