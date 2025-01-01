Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Získali více než dva milióny
Asistentka firmy z Vyškovska odeslala podvodníkům firemní peníze a nakonec i své.
Dopolední telefonát muže, který se představil jako policista, vyděsil asistentku pracující ve firmě z Vyškovska. Sdělil jí, že se někdo pokouší na její jméno uzavřít půjčku na skoro milión korun. Spolu s údajným pracovníkem ČNB pak řešili nastalou situaci. Namluvili jí také, že i firemní účty jsou v ohrožení. Pro záchranu prostředků bylo prý nutné tyto odeslat na depozitní účet policie. Žena podle pokynů podvodníků v několika splátkách postupně odeslala více než půl druhého miliónu korun. To jim ale nestačilo. Žena ještě dostala šanci zachránit peníze ze svého soukromého účtu. To už z domova odeslala ve čtyřech splátkách skoro všechny své úspory, téměř osm set tisíc korun. Na účtu jí zůstaly asi dvě tisícovky. Ty tam měly podle sdělení falešných úředníků zůstat pro potřeby trestního řízení. Podvodníci tak během asi osmihodinové směny získali dva milióny a tři sta tisíc korun.
Policie znovu upozorňuje, že podobné případy nikdy neřeší on-line komunikací či telefonicky. V případě podezřelého telefonátu sami kontaktujte svého bankéře, který s vámi bude nastalou situaci řešit.
por. Bohumil Malášek, 31. října 2025