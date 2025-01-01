Policie České republiky  

Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Získali štědrou odměnu

Okapy vyměnili velmi rychle, seniora dokonce odvezli do banky vybrat peníze. 

Před polednem nabídla osádka dodávky třiaosmdesátiletému seniorovi z obce na Znojemsku opravu okapů. Vedle toho, že předstírali pořádnou práci, tak důchodce zaměstnávali různými dotazy a tím odpoutávali pozornost od dohodnuté opravy. Po asi čtvrthodině mu oznámili, že mají hotovo. Zároveň si razantně řekli o zaplacení v hotovosti a přitom pohrozili možnou vysokou pokutou. Byť se muž krátce zdráhal, nakonec jej rádoby dělníci donutili, aby s nimi zamířil do banky. Tam vybral sto padesát tisíc korun a tyto jim obratem předal. Pak osádka pravděpodobně cizinců zmizela. Muž tak zaplatil závratnou částku za mizerně odvedenou práci.

por. Bohumil Malášek, 18. srpna 2025

