Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Zisk podvodníků je velmi zajímavý
Manželský pár z Břeclavska ztratil během dvou měsíců skoro dva milióny korun.
Velmi zajímavý benefit získali v minulých týdnech na Břeclavsku internetoví podvodníci. Jen několik dnů před Vánoci neodolala šedesátnice z Břeclavska líbivému inzerátu na výhodné investování. Vyplnila nabídnutý formulář a prakticky obratem ji kontaktoval zástupce investiční firmy. Společně založili účet. Žena zaplatila nutné poplatky a vložila první investici. V dalších dnech pak po konzultaci s expertem posílala další částky. Na zaslaných grafech mohla sledovat, jak výtečně si její investice vedou. Když ji ale podvodníci nutili k dalším investicím a ona zjistila, že nemůže s vloženými prostředky nakládat, pochopila, že byla podvedena. Podvodníkům za měsíc odeslala více než půl miliónu korun.
Velmi podobný příběh s výrazně vyšší škodou se v regionu odvíjel paralelně. Hlavní roli v něm od poloviny listopadu hrál pro podvodníky manželský pár. Senioři postupně v touze po zajímavém zisku posílali v korunách a eurech různé částky na různé účty. Během dvou měsíců partneři převedli na podvodníky určená konta skoro dva milióny korun.
Prakticky stejný způsobem přišla ve stejné době padesátnice z Vyškovska o více než šest set tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 27. ledna 2026