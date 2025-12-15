Policie České republiky  

Zina Freundová – přední představitelka Charty 77

V roce 1978 spustila StB celostátní akci Asanace. Jejím cílem bylo se „zbavit“ nepohodlných občanů, především pak signatářů Charty 77. Příslušníci StB se snažili nepřetržitým psychickým i fyzickým terorem donutit vytipované odpůrce komunistického režimu k vystěhování ze země. 

Jednou z nejznámějších obětí akce Asanace byla  mladá studentka vysoké školy Zina Freundová, dívčím jménem Kočová. V prosinci 1976 se stala jednou z prvních  signatářů  Charty 77. Následovalo vyloučení z posledního ročníku  studia  z University Karlovy. Místo studia perštiny tak myla záchody nebo pracovala jako servírka. Zina Freundová ale i přes tyto ústrky  nadále patřila mezi nejaktivnější postavy českého disentu. Podílela na  distribuci časopisu INFOCH (Informace o Chartě) a byla i aktivní členkou VONS (Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných). Z těchto důvodu pochopitelně  zůstala i nadále v hledáčku StB a v rámci  akce Asanace na ní byl vyvíjen souvislý tlak, aby  „dobrovolně a natrvalo“ opustila  Československo. Ale ani opakovaná zatčení a následné výslechy ji k tomu nepřinutily.  

StB se tedy  rozhodla k provedení jednoho z nejbrutálnějších útoků na signatáře Charty 77. V noci 13. října 1981 byla Zina Freundová  přepadena ve svém vlastním bytě. V půl druhé ráno na její dveře někdo zazvonil. Když rozespalá v noční košili otevřela dveře, byla sražena na zem, bita údery pěstí a kopanci a vláčena za vlasy. Po vysvlečení z nočního oděvu byla i osahávána. Během toho jí byly  pokládány stejné otázky, jaké slýchala při výsleších na StB. Na závěr útočníci ležící, zbité a polonahé Zině ostříhali vlasy. Poté ještě vytrhli telefonní linku ze zdi a z bytu odešli. Po útoku musela napadená s otřesem mozku a podlitinami po celém těle vyhledat lékařskou pomoc. Šetření tehdejší Veřejné bezpečnosti bylo odloženo s tím, že se útočníky nepodařilo vypátrat.

Pod tlakem a ve strachu, že se napadení  může kdykoliv opakovat, se Zina Freundová podvolila a souhlasila s nucenou emigrací. Ještě v roce 1981 odcestovala i s manželem do Velké Británie. Do své rodné země se oba mohli vrátit až po sametové revoluci na počátku roku 1990.

Vyšetřovací spis - Zina FREUNDOVÁ.jpg
    Obrázek: Vyšetřovací spis - Zina FREUNDOVÁ

Vyšetřovatelé  Úřadu  dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu shromáždili dostatek důkazů, aby hlavní aktéři tohoto bezprecedentního útoku stanuli před soudem  jako obžalovaní. Přestože dva bývalí příslušníci StB Jiří Šimák a Zbyněk Dudek v průběhu vyšetřování i soudního řízení svou vinu nikdy nepřiznali,  soud  je na základě dalších důkazů uznal vinnými a odsoudil je k čtyřletému  nepodmíněnému trestu odnětí svobody.  Oba odsouzení se za své chování nikdy neomluvili a ani ho nelitovali. Podle soudu tak chyběla jakákoliv polehčující okolnost.  

Ing. Bc. Josef Mareš
15. 12. 2025

