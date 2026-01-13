Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zimní rady pro řidiče
Většinu silnic ve Středočeském kraji pokryl sníh nebo jeho uježděné zbytky. Holé a mokré jsou jen některé úseky dálnic. Řidiči tak při svých cestách musí být opatrní. Riskantní mohou být nejen zatáčky, ale i přejíždění z pruhu do pruhu kvůli vrstvě sněhu. Na silnicích jsou často jen vyjeté koleje.
Aktuální informace nejen o sjízdnosti silnic naleznete na: www.dopravniinfo.cz
Odstraňte z vozidla sníh a led
Před jízdou odstraňte sněhovou vrstvu a led z celého povrchu vozidla, včetně námrazy na sklech oken. Nejlépe ze všech, čelní okno k řádnému výhledu vskutku nepostačí. V případě zamlžení, či námrazy skel zevnitř tuto odstraňte také, a to před započetím jízdy a nespoléhejte se na „rychlé ofouknutí“ ventilátorem během jízdy. Při čistění oken opatrně uvolněte přimrzlé stěrače a i z těch námrazu odstraňte.
Nezapomeňte na sníh a námrazu na světlometech, vrstva sněhu či ledu snižuje jejich svítivost. Zajistěte řádnou viditelnost registrační značky. Očistěte samozřejmě i zpětná zrcátka a poté zkontrolujte jejich správné seřízení. Odstraňte zachycený a umrzlý sníh za jednotlivými koly na lapačích nečistot.
Důkladná očista platí i pro řidiče nákladních vozidel, dodávek, či tahačů s návěsem. Především u vozidel s plachtovou střechou hrozí vytvoření kaluže vody, která například přes noc snadno zmrzne v mohutný kus ledu. Dále se během jízdy může tento i několika kilogramový segment, ať již vlivem rychlosti, brzdění, tlaku vzduchu, odstředivé síly, či nerovnosti na vozovce bez kontroly uvolnit a způsobit vážné škody na majetku či zdraví.
Dopravní nehoda kvůli neodstraněnému ledu
Neodstraněný led z nákladního vozidla byl příčinou dopravní nehody, kterou řeší mělničtí dopravní policisté. V odpoledních hodinách dne
8. února 2021 na silnici I/16 jel neznámý řidič nákladního vozidla ve směru od obce Nová Ves k obci Velvary. Porušil však před jízdou důležitou povinnost, kterou mu ukládá zákon, neboť neodstranil před jízdou sníh a led z plachty návěsu. Při projíždění pravotočivé zatáčky se uvolnila z plachty silná vrstva ledu, která spadla na v protisměru projíždějící nákladní vozidlo. Nezodpovědný řidič nezastavil a pokračoval dál v jízdě. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, škoda na poškozeném vozidle byla odhadnutá na 25 000,- Kč.
Další užitečné rady
Každoročně doplácí řada řidičů na to, že nejsou v zimních měsících dostatečně vybaveni. I zdánlivé maličkosti, které mohou řidiči potřebovat a které nejsou součástí povinné výbavy vozidla, se mohou stát v nepředvídaných situacích vděčným pomocníkem. Dobrá příprava vozidla také snižuje riziko dopravních nehod a prodlužuje jeho životnost. Řidič se v takovém vozidle navíc cítí při jízdě jistěji. Co je tedy v tomto období pro řidiče i vozidlo nejdůležitější?
- montáž zimních pneumatik
- přeměření účinnosti brzd
- kontrola chladící soustavy
- dolití nemrznoucí směsi
- kontrola autobaterie a oleje
- výměna starších žhavicích svíček u dieselových motorů
- kontrola funkce všech světel a stavu náhradních žárovek.
Co by ve vozidle nemělo v zimě chybět
- tažné lano,
- startovací kabely
- sněhové řetězy
- pracovní rukavice
- utěrka nebo sprej
- proti vnitřnímu pocení oken
- stěrka a škrabka na skla,
- smetáček na ometání sněhu
- přenosná svítilna
- zásoba nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů
- láhev s nemrznoucí chladící kapalinou pro její případné doplnění
- pytlík písku a lopatku k vyproštění z náledí
Abyste se v zimě snadněji rozjeli
- Gumová těsnění dveří a kapot potřeme glycerinem nebo jelením lojem, aby nepřimrzla.
- Rozmrazovač skel a zámků mějte samozřejmě mimo vozidlo!
- Myjeme-li auto v myčce, měli bychom přelepit zámky, aby do nich nenatekla voda, která může namrznout.
- Zámek otevřeme pomocí rozmrazovače zámků, v nouzi třeba i postupným zasunováním klíčku ohřátého sirkou či zapalovačem.
- Ramínka stěračů před zaparkováním podkládáme nebo vyjmeme, aby nepřimrzla ke sklu.
- Skla nikdy nerozmrazujeme horkou vodou, mohla by prasknout.
- Po usednutí do vozu otevřeme okénko, abychom si vydechovaným vzduchem nezamlžili okna.
- Motor zahříváme pomalou jízdou, nevytáčíme jej do vysokých otáček na místě.
Pozor na správné parkování
- neparkujeme na kraji silnice, kde bychom bránili průjezdu sněhového pluhu a kde může být náš vůz nejen zahrnut sněhem, ale i vážně poškozen
- v hluboké sněhové břečce mohou do rána pneumatiky zamrznout tak, že budeme muset vůz vysekávat
- těsně u budov na náš vůz může spadnout těžká lavina sněhu ze střechy
- při parkování za mrazu hrozí nebezpečí přimrznutí brzdových čelistí a zamrznutí lanovodů - proto v zimně zásadně při parkování nezatahujete ruční brzdu
NEZAPOMEŇTE!
Mokrá silnice je 2x více kluzká než suchá silnice.
Zasněžená silnice je 2x více kluzká než mokrá silnice.
Silnice s náledím je 2x více kluzká než zasněžená silnice.
Brzdná dráha zimní pneumatiky je při 50 km/hod poloviční ve srovnání s letní pneumatikou!
por. Mgr. Vendulka Marečková
13. 1. 2026