Zima nekončí: Dobrý výhled z vozu není luxus, ale povinnost!

Policejní preventisté varují před fenoménem "tankistů". 

Zima ještě nekončí a namrzlá skla či zasněžené střechy aut se opět stávají rizikem na našich silnicích. Policejní preventisté varují před fenoménem "tankistů", kteří vyjíždějí s minimálním výhledem a ohrožují sebe i své okolí.

Proč je "tankista" nebezpečný?

- Mrtvé úhly - přes zamrzlá boční okénka neuvidíte chodce, kteří vstupují do vozovky, stejně tak můžete přehlédnout vozidla jedoucí ve vedlejším pruhu.

- Létající led - kusy ledu a sněhu ze střechy vašeho auta mohou při vyšší rychlosti zasáhnout vůz za vámi. Může to skončit rozbitým čelním sklem, ale i tragickou nehodou.

- Sních na střeše - při brždění se může sníh ze střechy vašeho vozidla sesunout na čelní sklo, zabrání výhledu z vozidla a může dojít k nehodě.

- Brzdná dráha - pokud máte znemožněný dostatečný výhled z vozidla, reakce na vzniklou situaci přichází pozdě. Na kluzké vozovce se pak každá sekunda prodlení násobí.

Nezapomínete na to, že je řidič povinnen očistit vozidlo od nečistot, námrazy a sněhu tak, aby měl zajištěný plný výhled a neohrožoval bezpečnost provozu. Za porušení hrozí pokuta, ale to je ten nejmenší trest ve srovnání s tím, co všechno se může stát.

Vyrazte ke svému vozu o pár minut dříve a řádně jej očistěte - čelní i zadní sklo, boční okénka a střechu. Nezapoměňte ani na světla. Toto je investice, která se rozhodně vyplatí.

por. Zdeňka Procházková, 17. února 2026

