Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Zhoršená dopravní situace v Ústeckém kraji
Sněžení komplikuje provoz, omezení na D7 i D8.
Upozorňujeme řidiče v Ústeckém kraji na komplikovanou dopravní situaci. Od ranních hodin na většině území hustě sněží a v tuto chvíli evidujeme zhruba tři desítky dopravních nehod. Největší problémy mají především nákladní vozidla, která uvíznou ve stoupáních a blokují provoz, řidiči zároveň hlásí místy nesjízdné komunikace.
Výrazné komplikace jsou také na dálnici D7 od Chomutova směrem na Německo, kde kamiony uvízly ve stoupání a doprava je zde místy V důsledku nepříznivých meteorologických podmínek byla dnes navíc uzavřena silnice I/7 v úseku kilometrů 7 až 82 od Chomutova směrem na Horu svatého Šebestiána pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny. Řidičům nákladních vozidel doporučujeme využít hraniční přechod Krásný Les na dálnici D8.
Zhoršená sjízdnost je rovněž na dálnici D8 od 80. kilometru, kde silničáři opakovaně projíždějí a provádějí údržbu. V případě zastavení nebo výrazného zpomalení dopravy je nutné vytvářet záchrannou uličku nejen pro vozidla integrovaného záchranného systému, ale i pro vozidla silničářů, aby mohli zajistit co nejrychlejší obnovení provozu. Řidiče žádáme o trpělivost, maximální opatrnost a přizpůsobení jízdy aktuálním povětrnostním podmínkám.
Ústí nad Labem 9. ledna 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje