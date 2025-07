Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zhodnocení 2. ročníku policejního pochodu Lázně Bělohrad 2025

JIČÍNSKO – Pořadatelé pochodu spojili krásu přírody s dobrým skutkem.

Tak jako v loňském roce se Policejnímu spolku Jičín podařilo uspořádat pochod, který dostal název Policejní pochod Lázně Bělohrad, podle místa jeho konání. I v letošním roce se podařilo získat záštitu policejního prezidenta genpor. Mgr. Martina Vondráška, který zároveň přislíbil svoji účast na samotném pochodu, což také bezezbytku splnil, když společně se svojí manželkou a několika dalšími přáteli absolvoval krátkou trasu pochodu, kterou si v cíli nesmírně pochvaloval, za což byli všichni moc rádi.

O myšlence, která vedla tým pořadatelů k založení spolku a pořádání pochodů, jejichž výtěžek je věnován na charitativní účely, toho bylo napsáno již mnoho. Proto pouze připomeneme, že ten letošní výtěžek, bude bezezbytku věnován Nadaci policistů a hasičů, pro využití k těm nejlepším účelům.

Tým pořadatelů se rozhodl, že letošní ročník pojme ve velkolepém stylu. Organizátoři uspořádali doprovodný program, při kterém nejen účastníkům pochodu, ale také lidem ze širokého okolí, představili práci složek integrovaného záchranného systému a jako novinku také Vězeňské služby České republiky.

V sobotu, 28. června 2025, se na trasy vedoucí malebnou krajinou Podkrkonoší vydalo více než 600 účastníků z Česka, Polska, Slovenska a Německa. Doprovodný program přilákal přes 2000 návštěvníků. Policisté, psovodi, policejní koně, piloti letecké služby a mnoho dalších předváděli své dovednosti. Četníci v dobových uniformách ukázali, jak se sloužilo za první republiky. Návštěvníci si mohli zastřílet na airsoftové střelnici a mimo jiné prohlédnout nejmodernější techniku.

Akce byla v neposlední řadě také prostorem pro setkání kamarádů průřezem všech přítomných složek a věkových skupin. Potkali se tu dávní kolegové, přátelé ve zbrani, policejní veteráni, kterých se na nás přijelo podívat z celé republiky opravdu mnoho, včetně kamarádů veteránů ze Slovenka a v neposlední řadě také část rodiny Nadace policistů a hasičů v čele s jejím ředitelem, věčně usměvavým Vlastimilem Kašparem.

Na konci dne zůstaly v srdcích účastníků krásné zážitky z pochodu úžasnou přírodou a setkání s těmi, kdo se starají o naše bezpečí. Jak již bylo zmíněno, výtěžek akce putuje Nadaci policistů a hasičů, která podporuje rodiny zasažené tragédií při výkonu služby.

Nad vším tím děním svým bedlivým okem dohlížel náš další milý host, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje pan plk. Mgr. Petr Sehnoutka, který byl dle výrazu ve tváři a dle svých slov na místě, s programem nesmírně spokojen, stejně jako v tu dobu ze své trasy navrátivší se pan policejní prezident genpor. Mgr. Martin Vondrášek.

Pokud bychom celou akci měli vyjádřit v podobě čísel, tak na pochodu s celkovým počtem 3 tras, spočívající v ujití celkem 71 kilometrů a překonání v součtu více jak 1200 výškových metrů, se na startu a cíli a celkem 3 kontrolních bodech představilo více jak 600 účastníků pochodu ze čtyř zemí, 18 pořadatelů, více jak 50 úžasných kamarádů v doprovodném programu na celkem 24 stanovištích s 20 kusy různé techniky a spousta čtyřnohých kamarádů, ať již z řad účinkujících, tak pochodníků na všech trasách.

Jan Pavlásek, zástupce vedoucího obvodního oddělení policie v Nové Pace a jeden z týmu pořadatelů říká: „Chtěli bychom touto cestou z celého srdce poděkovat všem, co se podíleli jak na přípravě pochodu, tak i na zajištění a organizaci doprovodného programu. Nesmíme samozřejmě zapomenout na naše partnery a podporovatele, bez kterých by to také nešlo. Nemá smysl v tomto článku všechny jmenovitě uvádět, jelikož by byla velká škoda, byť jen jednoho opomenout. Všichni, kterých se to týká, moc dobře vědí, že tu píšeme o nich. No a samozřejmě pochodníci, kteří jsou náš hlavní motor, který nás pohání k pořádání pochodů ozbrojených složek za účelem pomoci druhým, těm patří dík největší.

Co říci na závěr přátelé, asi to, že z celého srdce děkujeme za Vaši účast na našem pochodu, ať už jste odešli s puchýřem či bez, až už jste odešli s úsměvem na líci, nebo uvědoměním si důležitosti složek integrovaného záchranného systému a vězeňské služby, anebo prostě jen s tím, že jste s námi prožili kus slunečného dne v malebném prostředí bývalého tábora U Lva v Lázních Bělohradě s vědomím, že za rok na značkách, na třetím ročníku pochodu, který proběhne v sobotu 27. června 2026 v Sobotce, se znovu setkáme a napíšeme spolu další příběh.

Ještě před tím, Vám ale na slavnostním aktu, který proběhne v sobotu 6. září v Lázních Bělohradě, ukážeme na pomyslném šeku, jaký význam měla letošní akce a jakou částkou jste všichni podpořili Nadaci policistů a hasičů. Nebojte, o nic Vás neochudíme. Musíme vše nejprve pečlivě spočítat a připravit. Na zhodnocení 1.ročníku pochodu se můžete podívat ZDE.

Bylo již psáno přátelé, sledovat nás se vyplatí.

S obrovským „DÍKY“, Vás všechny zdraví celý tým pořadatelů.“

Velké poděkování patří organizátorům policejního spolku Jičín, včetně zástupci vedoucího obvodního oddělení v Nové Pace, npor. Janu Pavláskovi, členovi kolegia veteránů za ÚO Jičín, který vše písemně zaznamenal.

por. Bc. Martina Jandová

1.7.2025

vytisknout e-mailem