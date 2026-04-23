Žhářství v Hluboké nad Vltavou
V reakci na tiskovou zprávu zveřejněnou představiteli města Hluboká nad Vltavou, která se objevila v médiích, uvádíme, že případ žhářství, ke kterému došlo 25. února letošního roku, je stále intenzivně vyšetřován. Českobudějovičtí kriminalisté v souvislosti s případem zadrželi a obvinili v polovině března dva osmadvacetileté muže. Sdělili jim obvinění ze spáchání trestného činu poškození cizí věci a jednomu z nich také obvinění ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Jeden z obviněných je již ve výkonu trestu za předchozí trestnou činnost. Pokud někdo disponuje důležitými informacemi, které by vyšetřovatelům mohl poskytnout, kriminalisté je přijmou na lince 158.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
23. dubna 2026