Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žhářský útok – posun ve vyšetřování
V případu zapálených vozidel v Hluboké nad Vltavou padlo totiž další obvinění.
Vyšetřovatelé z českobudějovické služby kriminální policie dnes obvinili již třetí osobu v tomto případu. Staršího muže z Českobudějovicka viní podle svých zjištění a shromážděného vyšetřovacího materiálu ze zorganizování či zosnování trestného činu poškození cizí věci ve formě účastenství, ale také z přečinu nadržování a přečinu maření spravedlnosti.
Obviněný muž měl letos v únoru zosnovat trestný čin, a to tak, že pověřil svého známého, aby najal další osobu, která provede žhářský útok na vozidlo muže z Hluboké nad Vltavou. (Obě tyto osoby, muži, byli již kriminalisty v minulých dnech obviněni.)
Najatý žhář skutečně v noci z 24. na 25. února letošního roku rozbil sklo zaparkovaného vozidla značky Hyundai, nastříkal dovnitř vozidla tekutý podpalovač a vše zapálil. Následným požárem došlo ke zničení vozu a poškození vedle zaparkovaného dalšího vozidla a přívěsného vozíku.
Dnes obviněný muž měl navíc jednomu z již dříve obviněných mužů poskytnout po činu peníze proto, aby před policejním orgánem křivě vypovídal, aby se tak druhý obviněný vyhnul trestu. Navíc dalšímu muži poskytl finanční hotovost opět proto, aby křivě vypovídal, pravděpodobně pro svedení podezření na samotného poškozeného, že si měl nechat sám vozidla takto jím poškodit… Kriminalistům také při vyšetřování pomohla odměna slíbená představiteli města. Ta totiž nalákal důležitého svědka.
V případu je tedy opět o něco jasněji, nicméně skutečné motivy posledního obviněného jsou zatím kriminalistům nejasné, k případu totiž nevypovídal.
Je také stále možné, že existuje nějaká další osoba, se kterou policisté ještě nemluvili, a která má nějaká další svědectví, kdokoliv tak může kriminalisty kontaktovat.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
9. června 2026