Žháři z Hluboké nad Vltavou převzali obvinění
Českobudějovičtí kriminalisté během dvou týdnů dopadli dvojici, která zapálila auto v Hluboké nad Vltavou.
Českobudějovickým kriminalistům se během dvou týdnů, podařilo výbornou operativně pátrací činností, dopadnout žháře, kteří mají na svědomí požár vozidla v Hluboké nad Vltavou, ke kterému došlo ke konci února a intenzivně se jím zabývali i místní policisté z obvodního oddělení. Jedná se o dvojici mužů ve věku osmadvacet let. Kriminalisté jim sdělili obvinění ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, kterého se dopustii formou spolupachatelství a jednomu z nich navíc maření výkonu úředního rozhodnutí. Stíháni jsou na svobodě. Co bylo motivem jejich činu kriminalisté zjišťují.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk.gov@policie.cz
11. března 2026