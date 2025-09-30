Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Žháři od Apolináře

Policisté dopadli a obvinili muže a ženu, kteří mají na svědomí založení požáru nápojových automatů v Apolinářské ulici z 19. července. Bohužel to nebyl jejich jediný počin. 

Kriminalisté druhého policejního obvodu na případu požáru u Apolináře od počátku intenzivně pracovali, vyhodnocovali získané informace, kamerové záznamy a vyslýchali svědky. Prověřování pražského případu je navíc zavedlo do Ústecka a také do středních Čech, kde se podobnými případy zabývali policisté z obvodních oddělení. Na základě získaných informací a spoluprací s tamními policisty společně odhalili, že požár má na svědomí muž a žena. Po jejich ztotožnění byl sedmačtyřicetiletý žhář v průběhu září zadržen policisty na Smíchově, čtyřicetiletá žena pak před několika dny v Mělníku. V současné době je dvojice stíhána pro trestné činy obecné ohrožení, poškození cizí věci a krádež ve stádiu pokusu, za což jim v případě odsouzení hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. Muž je stíhán vazebně.

Obviněným byly prokázány čtyři žhářské útoky a zároveň kriminalisté prověřují další obdobné skutky, zdali je nemají na svědomí. Hlavním důvodem byl zisk mincí z automatu, kdy po nahřátí určité plastové části, se dali mince z automatu vytáhnout. V Apolinářské ulici se jim to však nepodařilo a oba nápojové automaty lehly navíc popelem.

por. Mgr. Jan Rybanský
30. září 2025

