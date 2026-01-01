Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Ženy mohou podat důležité svědectví
Pro vyšetření tragické nehody mohou dvě cestující sdělit důležité informace (video).
AKTUALIZACE pondělí 2. února 2026
Brněnští dopravní policisté v průběhu vyšetřování nehody zjistili, že se v prostoru tramvajové zastávky Bieblova na třídě Generála Píky, kde se nehoda v neděli 25. ledna 2026 krátce před půl sedmou stala, pohybovaly dvě chodkyně. Jedna z nich čekala na zastávce, druhá po příjezdu tramvaje přešla koleje. Následně pak a nastoupily do vozu směřujícího do města a tímto odjely. Jejich svědectví by mohlo policistům pomoci ve zjištění, co tragické srážce protijedoucí tramvaje směřující na Lesnou a chodce předcházelo. Především by mohly dát důležité informace k pohybu a chování chodce. S informacemi můžete kontaktovat vyšetřující dopravní policisty na telefonních linkách 974 628 311 a 725 574 026 nebo prostřednictvím policejní tísňové linky 158. Policie děkuje za spolupráci.
Aktualizace úterý 27. ledna 2026
Brněnští dopravní policisté vyšetřující případ hledají svědky nehody. Uvítají také svědectví lidí, kteří se v neděli kolem 6:30 hodin v lokalitě pohybovali. Ať už na třídě Generála Píky či v přilehlých ulicích a mohli by podat svědectví o pohybu zemřelého muže.
Své svědectví můžete podat buď přímo brněnským dopravní policistům na telefonní linky 974 628 311, 725 574 026 nebo prostřednictví policejní tísňové linky 158. Police děkuje za spolupráci.
V neděli ráno se stala na zastávce MHD na třídě Generála Píky tragická nehoda. Čtyřicetiletý muž tam nepřežil srážku s tramvají. Policisté nehodu zadokumentovali a zjišťují její okolnosti. Především, co nehodě předcházelo a proč se muž v kolejišti pohyboval. Tramvajová doprava byla v úseku v době vyšetřování nehody vyloučena.
por. Bohumil Malášek, 25. ledna 2026