Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ženu zmanipulovali neznámí podvodníci

CHOMUTOVSKO - Během chvíle přišla o více než 400 tisíc.

Podvodníci nepřestávají útočit a připravit o peníze mohou prakticky každého z nás. I když si myslíme, že nám se to stát nemůže, protože jsme opatrní, často je tomu jinak.

O tom se před několika dny přesvědčila i 63letá žena z Kadaně, která se stala obětí podvodu. Na její mobil jí telefonoval muž, který se představil jako pracovník „její“ banky a oslovil ji správně jejím příjmením. Sdělil, že ji kontaktuje kvůli úvěru, o který si u své banky zažádala. Když mu odpověděla, že o žádný úvěr nežádala, zopakoval, že jejím jménem bylo požádáno o úvěr, přičemž uvedl správně její jméno i adresu. Poté řekl, že jí zavolá kolega, který s ní věc dořeší. Vzápětí jí telefonoval jiný muž, jenž jí oznámil, že se stala obětí podvodu, a proto ji bude ihned kontaktovat bezpečnostní analytik její banky. Tento „analytik“ jí skutečně krátce poté volal s tím, že chce zachránit její peníze. Prý došlo ke zneužití její občanky a musí si tedy udělat novou. Podle jejích vlastních slov ji tak „zblbnul“, že mu vše věřila a poslouchala ho na slovo.

Přes WhatsApp jí poslal odkaz, který po otevření vypadal jako originální stránka její banky, kde má žena dva bankovní účty. Muž ji instruoval, co má dělat a ona plnila jeho pokyny. Na jejich základě mimo jiné zvýšila limity pro výběr z platební karty a pravděpodobně také neznámému vyfotila svoji platební kartu. Co všechno přesně podle instrukcí prováděla, si nepamatovala, neboť to bylo rychlé a dotyčný na ni neustále mluvil. Následně z jejího účtu někdo začal vybírat hotovost, což ona potvrzovala v telefonu. Prostřednictvím několika výběrů z bankomatu jí tak z účtu bylo odčerpáno celkem 350 tisíc korun. Dalších více než 70 tisíc korun pak převedla podle pokynů „bankéře“ na číslo účtu, které jí sdělil. V tu chvíli tedy byla „chudší“ celkem již o 421 tisíc korun a muž jí řekl, že to „mají hotový“, že teď probíhají transakce a prý se jí ozve za dvě hodiny, s čímž hovor ukončil.

Za pár minut kontaktoval ženu nyní již skutečný pracovník z banky, na jejíž účet žena peníze odeslala s tím, že mají podezření na podvod a poslal ji na policii podat oznámení.

Díky obratné manipulaci se tak žena stala jednou z mnoha obětí těchto typů podvodů. Abyste se mezi podvedené nezařadili i vy, řiďte se následujícími radami:

Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku. Pokud vás shora naznačeným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost oznamte.

V žádném případě nesdělujte k vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.

Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který vám přišel formou SMS zprávy.

Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do vašeho počítače.

Sledujte a pečlivě čtěte informace od vaší banky v internetovém bankovnictví.

Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.

Aktualizujte software, antivirový program, firewall.

Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podvodného jednání.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 23. června 2025

