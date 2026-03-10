Policie České republiky  

Ženu uzavřeli na hřbitově, pomohli jí policisté

Na hřbitově v Mariánských Lázních byla několik hodin. 

V úterý 24. února letošního roku vyrazila v odpoledních hodinách sedmaosmdesátiletá žena z Mariánských Lázní na místní hřbitov. Po úpravě rodinného hrobu chtěla z hřbitova odejít, ale ten se v 17:00 hodin uzavřel. Mezitím jí už sháněli její příbuzní, kteří jsou s ní v každodenním kontaktu, jenže žena opakovaně nezvedala telefon a příbuzní o ní měli strach. Obvolali i nemocniční zařízení.

Kolem 20. hodiny se svým příbuzným sedmaosmdesátiletá žena sama ozvala s tím, že je na hřbitově, který je již uzavřen a nemůže se dostat ven. Zároveň dodala, že je s tím nechtěla obtěžovat a myslela si, že to vyřeší sama.

Příbuzní okamžitě zavolali policistům na obvodní oddělení Mariánské Lázně, kteří neváhali ani vteřinu a hned se na místní hřbitov vydali. Na místě otevřeli vstupní bránu, ženu, která byla naštěstí zcela v pořádku, vyhledali a následně jí doprovodili do jejího bydliště, které se nachází zhruba dva kilometry od hřbitova.

„Policistům bychom chtěli poděkovat za profesionální a rychlý zákrok,“ uvedli po „záchraně“ ženy z hřbitova její nejbližší příbuzní.

Nebojte se zavolat. Pokud se cítíte ohroženi nebo potřebujete pomoc policie, neváhejte kontaktovat linku 158.

nprap. Jakub Kopřiva
10.3.2026

