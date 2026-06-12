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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ženu chtěl uškrtit

Napadl svoji přítelkyni a pak marně utíkal před policisty. 

Úterní poledne na Českobudějovicku dalo zabrat několika policejním hlídkám. Policisté reagovali na oznámení ženy z okolí Nové Vsi, která oznámila drsné napadení ze strany svého přítele. Její přítel jí v ložnici napadl a začal rukama škrtit. V jednom okamžiku si dokonce vzal pásku a ženu začal škrtit s voláním, že ji zabije. Žena již začala ztrácet vědomí a na poslední moment se jí podařilo muže udeřit do třísel. Povolil a ženě se podařilo z bytu utéct, možná se tak takzvaně podruhé narodila. Venku si žena přivolala pomoc.

Operační důstojník na místo vyslal několik policejních hlídek, protože nebezpečný muž mezitím z bytu utekl, mohl tak napadnout i někoho dalšího. Do pár desítek minut policisté z hlídkového oddělení muže našli, zadrželi a spoutali. Zatím, pokud vyšetřovatel nerozhodne jinak, je podezřelý z ublížení na zdraví a nebezpečného vyhrožování.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
12. června 2026

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