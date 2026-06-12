Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Ženu chtěl uškrtit
Napadl svoji přítelkyni a pak marně utíkal před policisty.
Úterní poledne na Českobudějovicku dalo zabrat několika policejním hlídkám. Policisté reagovali na oznámení ženy z okolí Nové Vsi, která oznámila drsné napadení ze strany svého přítele. Její přítel jí v ložnici napadl a začal rukama škrtit. V jednom okamžiku si dokonce vzal pásku a ženu začal škrtit s voláním, že ji zabije. Žena již začala ztrácet vědomí a na poslední moment se jí podařilo muže udeřit do třísel. Povolil a ženě se podařilo z bytu utéct, možná se tak takzvaně podruhé narodila. Venku si žena přivolala pomoc.
Operační důstojník na místo vyslal několik policejních hlídek, protože nebezpečný muž mezitím z bytu utekl, mohl tak napadnout i někoho dalšího. Do pár desítek minut policisté z hlídkového oddělení muže našli, zadrželi a spoutali. Zatím, pokud vyšetřovatel nerozhodne jinak, je podezřelý z ublížení na zdraví a nebezpečného vyhrožování.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
12. června 2026