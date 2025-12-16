Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žena ztratila obálku s penězi
Našla ji jiná žena na procházce a 96 tisíc korun poctivě vrátila.
Poslední listopadový den přijali stříbrští policisté oznámení o ztrátě obálky s penězi. Devětapadesátiletá žena odnášela tržbu ve výši 96 tisíc korun z jedné z prodejen ve Stříbře do bankomatu. Po cestě však tuto obálku v nestřežené chvíli upustila na zem, čehož si všimla až po několika minutách. Vrátila se stejnou trasou a pokusila se peníze najít, což se jí však nepodařilo, proto celou věc ohlásila na místní policejní služebně.
Mezitím však obálku našla žena, která byla na stejném místě na procházce. Chtěla nález odevzdat městským strážníkům, ti se však z důvodu výjezdu na služebně nenacházeli. Jelikož byla neděle, byla uzavřena i budova městského úřadu. Nález tedy pracovníkům městského úřadu odevzdala hned následující den. Obálka s penězi byla následně předána členu představenstva společnosti, které tržba patřila. Ten také osobně poděkoval nálezkyni, která celý obnos uschovala a následně poctivě odevzdala.
por. Bc. Iva Vršecká
16. prosince 2025