Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Žena zaslala falešnému policistovi stovky tisíc korun
Opavské oddělení hospodářské kriminality se nyní zabývá dalším podvodným jednáním ze strany falešného policisty.
Poškozené 42leté ženě se telefonicky ozval muž, který se představil jako policista z Děčína. Uvedl jí, že se neznámý muž dostavil na pobočku banky, ve které žádal o úvěr na její jméno. V bance se měl prokazovat plnou mocí poškozené. Dodal, že banka muži úvěr schválila, ale nevyplatila. Falešný policista se ženy začal vyptávat, jaké má účty, kde je má vedené a kolik má na nich peněz. Poté poškozené řekl, ať přijde v dohodnutý den na policii v Opavě a přes telefon jí zaslal výzvu k podání vysvětlení. Následně falešný policista ženu přesměroval na svého „nadřízeného“, který poškozenou přepojil na „pracovníka centrální banky“. Tento ženě řekl, že je potřeba dodržet mlčenlivost. Během hovoru s ní probral veškeré její finance a doporučil jí, ať všechny své peníze převede na bezpečnostní účet, jelikož jen tam si uchová své finanční rezervy v bezpečí.
Poškozená provedla celkem čtyři platby za bezmála 400 000 Kč, a to na číslo účtu, které jí dal falešný bankéř. Dvě platby jí bankovní společnost zablokovala. „Pracovník centrální banky“ byl natolik drzý, že ženě poslal celý dokument s instrukcemi, co v tomto případě dělat a jak jednat s bankou, aby peníze uvolnila. Poškozená si ve své bance, na základě instrukcí podvodníka, platby odblokovala. Mezitím jí falešný pracovník poslal další dokumenty, ve kterých bylo potvrzení o zřízeném bezpečnostním účtu.
Později si žena začala na internetu hledat jméno „pracovníka centrální banky“, kde zjistila, že figuruje v několika zveřejněných podvodech, proto se dostavila na policii vše nahlásit.
Opět apelujeme na veřejnost s tím, že policista, pracovník vaší banky či centrální banky opravdu nesedí u jednoho stolu, kde si při jednom hovoru popovídáte se všemi. Opět tedy klademe důraz na to, že žádný policista nebude po nikom chtít převádět finance na bankovní účty. Pokud budete mít u podobných telefonátů pochybnosti, zavěste nebo se dostavte na jakoukoli služebnu policie.
prap. Bc. Nikol Bočková
oddělení tisku
28. dubna 2026