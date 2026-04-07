Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žena z Jindřichohradecka naletěla falešnému investorovi
Nechala se přesvědčit k nainstalování vzdáleného přístupu a přišla o 300 000 korun.
Další případ podvodného jednání řeší policisté na Jindřichohradecku. Poškozenou je žena, kterou měl kontaktovat neznámý muž z několika telefonních čísel s informací, že by si měla vybrat výnosy z minulých investic. Přiměl ji, aby si nainstalovala aplikaci pro vzdálený přístup nejprve do jejího mobilního telefonu a následně i na její osobní počítač. Poté ji pod stejnou záminkou přesvědčil, aby se na svém osobním počítači přihlásila prostřednictvím webového rozhraní do internetového bankovnictví své banky. Žena vše udělala, pachatel pak využil situaci a prostřednictvím vzdáleného přístupu provedl převod částky 300 000 korun ve prospěch jím zadaného bankovního účtu. Poškozená tuto platbu na základě jeho pokynů autorizovala a tím se peníze převedly. Následně jí došlo, že se stala pravděpodobně obětí podvodníka a obrátila se na obvodní oddělení v Dačicích. Policisté nyní po pachateli trestného činu podvodu intenzivně pátrají. V případě jeho dopadení a prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až pět let. Policisté radí každému, kdo se rozhodne investovat:
• Žádná investice není zcela bez rizika ztráty peněz. Buďte proto skeptičtí k vysokým výnosům a zaručeným ziskům. Rozhodnutí investovat prokonzultujte s někým zkušeným (bankovní poradce, někdo z rodiny, kdo již investuje).
• Společnost nebo investora, se kterým se rozhodnete investovat, si řádně ověřte.
• Nedovolte neznámým osobám vzdáleně vstupovat do Vašeho zařízení.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
7. dubna 2026