Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žena vyhrožovala vystřílením zdravotnického personálu
Včerejšího dne krátce po 13. hodině jsme přijali na linku 158 oznámení z nemocničního zařízení o nebezpečném vyhrožování.
Volající neznámá žena se dožadovala informací k zdravotnímu stavu konkrétní osoby a po sdělení, že nelze takto citlivé informace poskytnout, reagovala výhružkou vystřílením personálu a hovor ukončila. Samozřejmě takovéto oznámení policisté nepodcenili, ihned začali v dané věci konat náležitá bezpečnostní opatření a realizovat další kroky k vypátrání volající osoby.
Ze strany operačního důstojníka byly ke konkrétním nemocnicím v Plzni vyslány adekvátní počty policejních hlídek k zajištění bezpečnosti objektů, osob i personálu. V té samé době policisté aktivně pátrali po autorce výhružného telefonátu. Za pomoci operativně pátracích prostředků se podařilo během krátké chvíle ustanovit autorku výhružného telefonátu. Z policejních evidencí byla zjištěna možnost, že by žena skutečně mohla mít přístup ke zbraním. Právě z tohoto důvodu byla k samotné realizaci vyslána zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, která po dvou hodinách od oznámení na severním Plzeňsku zadržela osmapadesátiletou ženu. Ta byla po lékařském vyšetření umístěna do policejní cely, z které byla dnešního dne po provedených úkonech propuštěna.
Kriminalisté z územního odboru Plzeň venkov ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování a případem se i nadále zabývají.
por. Ing. Eva Červenková
15. dubna 2026