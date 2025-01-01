Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Žena vjela s vozidlem na chodník
Mladíci měli velké štěstí, ke střetu naštěstí došlo.
První říjnový večer došlo na Znojemsku k nebezpečné situaci, která mohla mít vážné následky. Dva mladíky, kteří vylepovali plakáty na k tomu určenou reklamní plochu, ohrozilo vozidlo. To vyjelo z boční ulice, přejelo obrubník, najelo na chodník a mířilo přímo k nim. Řidička naštěstí těsně před nimi změnila směr jízdy, čímž zabránila přímému střetu.
Mladíci neváhali a okamžitě kontaktovali tísňovou linku. Policisté vozidlo zastavili a zjistili, že za volantem sedí jednapadesátiletá žena, která byla zjevně pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška potvrdila přítomnost alkoholu s výsledkem 2,76 promile. Řidičce byl na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda.
Přestože jí byla další jízda zakázána, žena se během půl hodiny opět pokusila řídit. Policisté ji znovu zastavili a vozidlo nechali odtáhnout. Řidička se nyní bude zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky.
V ČR je nulová tolerance alkoholu v krvi. Alkohol nepatří za volant ani za řídítka! Nad 1 promile se dopouštíte trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a kromě peněžité pokuty a zákazu řízení, hrozí i pobyt ve vězení.
nprap. Petra Hrůzová, 15. října 2025