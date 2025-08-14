Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Žena v bílém
Policisté pátrají po ženě, kterou kamery na několika místech zachytily při krádeži.
Pražští policisté pátrají po ženě, která je zachycena na kamerovém záznamu při krádeži tašky a peněženky. První krádež se stala ve čtvrtek 24. července krátce po poledni v prostoru tržnice v Praze 7. Poškozený muž seděl na venkovní posezení a čekal na svoje objednané jídlo a mezi tím si k vedlejšímu stolečku přisedla žena oblečená celá do bílého. Ta se po chvíli postavila a stále se přibližovala k místu, kde seděl poškozený a přes opěradlo vedlejší židle měl přehozenou příruční tašku. Žena v jeden okamžik využila jeho nepozornosti a zcela nenápadně tašku vzala a okamžitě z místa odešla pryč. Druhou krádež zachytila kamera, o den později krátce před polednem, v prodejně v pražské Písnici. Zde žena využila nepozornosti poškozené, která si zrovna vkládala nakoupené zboží z pásu do košíku a nechala v nákupním košíku položenou tašku i s peněženkou. V okamžiku, kdy se poškozená otočila pro zboží, ji žena postávající opodál odcizila peněženku a velmi rychle ji ukryla do výstřihu pod tričko. Při krádežích žena odcizila celkem finanční hotovost bezmála dvacet tisíc korun, platební karty a doklady.
Policisté v současné chvíli věc prošetřují pro podezření z trestného činu krádež, kdy ženě hrozí trest odnětí svobody v délce až dvou let. V současné chvíli však policisté prověřují další případy a nelze vyloučit, že toho má žena na svědomí mnohem více.
V souvislosti s těmito krádežemi prosí policisté veřejnost o pomoc při ztotožnění ženy zachycené na kamerovém záznamu. Jakékoliv informace týkající se hledané ženy oznamte na linku 158. Děkujeme
14.8.2025