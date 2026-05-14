Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Žena přišla o víc než milion
Falešný policista s bankéřem podvedli ženu z Prostějovska.
Tentokrát na stále se opakující fintu falešného policisty doplatila čtyřicátnice z Prostějovska. V pondělí se jí ozvala policistka z Prachatic, která ji informovala, že někdo odcizil její identitu a pokouší se na její jméno sjednat úvěr v bance. Pak ji přepojila na pracovníka ČNB, který ji přesvědčil, aby své peníze z účtu převedla na tzv. překlenovací účty. Žena dala na rady podvodného bankéře a poslala necelých 438 000 Kč na dva různé účty. Zaslání třetí částky se nepodařilo, proto dostala další pokyny, které ji nasměrovaly do Olomouce. V bankomatu v Olomouci vybrala v hotovosti 150 000 Kč a předala je neznámému muži, který s nimi odešel. Příběh pokračoval následující den, kdy ji neznámý pachatel přesvědčil, aby si sjednala na sebe úvěr ve výši 1 000 000 Kč. Žena o něho dle doporučených instrukcí požádala v prostějovské bance a byl jí schválen. Hned nato na pokladně vybrala hotovost 300 000 Kč a odjela opět do Olomouce, kde je předala opět neznámému muži. Na základě dalšího pokynu vybrala v olomoucké bance dalších 300 000 Kč a opět je předala stejnému muži, který s nimi odešel neznámo kam. Tímto jednáním podvodníci ženu připravili o částku necelých 1 188 000 Kč.
Policie ČR ve spolupráci s jinými subjekty zřídila a provozuje internetovou stránku www.panprokoukl.cz, kde se mohou občané podívat na všechny druhy podvodného jednání a jakým způsobem pachatelé s oběťmi manipulují, aby dosáhli svého cíle, a tím jsou především jejich peníze. Občané, kteří mají podezření na podvodné jednání, se mohou na těchto stránkách obratem dozvědět, zdali jim byly zaslány podezřelé emaily či zprávy. Je zde také možné nahrát přímo fotku či screenshot, který je během chvilky analyzován a získají tím relevantní odpovědi či rady, které je mohou ochránit před podvodníky a nasměrovat k jejich odhalení. Usilujeme o to, aby se co nejvíce občanů dozvědělo o těchto stránkách a naučili se je co nejvíce využívat ke svému prospěchu a ochraně vlastních finančních prostředků, které, pokud odešlou, již nikdy nezískají zpět.
por. Mgr. Miluše Zajícová
14. května 2026