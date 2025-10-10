Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žena přišla o téměř 2,3 milionu korun
Uvěřila neznámé osobě, která se vydávala za zaměstnance bankovní společnosti.
Ve středu 8. října letošního roku pětapadesátiletou ženu z Karlovarska kontaktoval neznámý muž, který se představil jako zaměstnanec jedné z bankovních společností. Ten jí sdělil, že neznámá osoba měla žádat na její osobní údaje novou kreditní kartu. To mělo znamenat, že je její bankovní účet a finance v ohrožení. Telefonický hovor tak místo muže převzala neznámá žena, údajná kolegyně prvního volajícího, která s poškozenou ženou pokračovala v hovoru dále. Ta pětapadesátileté ženě uvedla, že jí u společnosti založí nový účet, na který musí odeslat všechny finanční prostředky, aby o ně nepřišla. S tím ze strachu poškozená žena souhlasila a dle pokynů na mobilním telefonu otevřela webové stránky, které vypadaly, jako oficiální stránky bankovní společnosti. Po vyplnění údajů dle instrukcí volajících následně zadávala ze svého reálného bankovnictví několik plateb na různé účty.
Svým jednáním měl neznámý pachatel ženě způsobit škodu přibližně 2,3 milionu korun.
Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu. V případě prokázání viny tak neznámému pachateli hrozí trest odnětí svobody až na osm let.
Prevence:
- Nereagujte na nevyžádané hovory či zprávy o „ohroženém účtu“.
Banka ani policie vás nikdy nebude telefonicky žádat o převod peněz, sdělení přihlašovacích údajů nebo instalaci programů do telefonu či počítače.
- Nepřihlašujte se na odkazy zaslané v e-mailech nebo přes chat.
- Nikomu nesdělujte své přístupové údaje ani jednorázové kódy.
nprap. Jan Bílek
10.10.2025