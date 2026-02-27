Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žena přišla o bezmála 200 tisíc korun
Nalákala ji falešná investiční reklama.
O bezmála 200 tisíc korun přišla žena, která reagovala na podvodnou reklamu na sociální síti. Nabídka slibovala výhodné investování a byla doplněna fotografiemi známých politiků. Když žena vyplnila své kontaktní údaje pod reklamou, ozval se jí telefonicky muž, který se představil jako investiční poradce. Ženu opakovaně kontaktoval, a to nejméně ze třinácti různých telefonních čísel. Pro zahájení investice bylo nutné zaslat vstupní částku 3 000 korun, kterou žena ze svého účtu nakonec odeslala.
Následně byla znovu kontaktována s tím, že je potřeba zaslat aktivační kód, který jí přijde prostřednictvím SMS zprávy. Tento kód umožnil pachateli přístup k jejím bankovním prostředkům. Poškozená kód odeslala, aniž by tušila, že tím dává souhlas k provedení finančních transakcí. Ženu nakonec kontaktovala její banka s upozorněním na podezřelé transakce a účet zablokovala. Do té doby však již byly provedeny dvě neoprávněné platby a z účtu zmizela částka blížící se 200 tisícům korun.
Podvodníci navíc využívají propracované manipulační techniky. Obětem často zobrazují falešné grafy a přehledy o údajném zhodnocení investovaných peněz, aby vzbudili dojem rychlého zisku. Někdy dokonce nabídnou možnost výběru „výdělku“, ten je však vždy podmíněn dalším vkladem – například zaplacením údajné daně, poplatku či ověřovací platby. Současně vytvářejí časový nátlak a opakovanými hovory brání oběti, aby si vše v klidu ověřila.
Policie v této souvislosti opakovaně varuje před podobnými investičními podvody na internetu. Lidé by měli být obezřetní zejména u reklam na sociálních sítích, které zneužívají jména či fotografie známých osobností. Seriózní investiční společnosti po klientech nikdy nepožadují zasílání aktivačních či autorizačních kódů ani přístupových údajů k internetovému bankovnictví.
Internetoví podvodníci stále častěji využívají sofistikované metody manipulace a zneužívají důvěřivosti lidí. Opatrnost a důsledná ochrana osobních i bankovních údajů jsou základními kroky, jak se nestát další obětí podobného jednání.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
27. února 2026