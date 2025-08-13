Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žena po srážce s autem utrpěla velmi vážné zranění hlavy

Policisté hledají svědky. 

Dne 13. srpna 2025 v době od 09:15 do 09:17 hodin došlo na parkovišti u obchodního domu Kaufland na Bohosudovské ulici (blízko křižovatky BohosudovskáxMájová) k vážné dopravní nehodě. Řidička osobního vozidla Fabia, šedé barvy se střetla přední částí vozidla s chodkyní přecházející přes komunikaci. Chodkyně vlivem nárazu upadla a utrpěla velmi vážné zranění hlavy, se kterým byla převezena do nemocnice. Pro řádné objasnění věcí by policisté potřebovali vyslechnout co nejvíce svědků. V případě, že máte jakékoliv poznatky k nehodě, zavolejte na linku 158 nebo přímo dopravním policistů na tel. 974439260.

13. srpna 2025
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 