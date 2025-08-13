Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Žena po srážce s autem utrpěla velmi vážné zranění hlavy
Policisté hledají svědky.
Dne 13. srpna 2025 v době od 09:15 do 09:17 hodin došlo na parkovišti u obchodního domu Kaufland na Bohosudovské ulici (blízko křižovatky BohosudovskáxMájová) k vážné dopravní nehodě. Řidička osobního vozidla Fabia, šedé barvy se střetla přední částí vozidla s chodkyní přecházející přes komunikaci. Chodkyně vlivem nárazu upadla a utrpěla velmi vážné zranění hlavy, se kterým byla převezena do nemocnice. Pro řádné objasnění věcí by policisté potřebovali vyslechnout co nejvíce svědků. V případě, že máte jakékoliv poznatky k nehodě, zavolejte na linku 158 nebo přímo dopravním policistů na tel. 974439260.
13. srpna 2025
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí