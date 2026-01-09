Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žena ohrozila nejen sebe, ale i ostatní

V tomto případě naštěstí k žádnému neštěstí nedošlo a žena za přestupkové jednání dostala pokutu. 

Ve čtvrtek 8. ledna letošního roku krátce po jedenácté hodině dopolední jsme na tísňovou linku přijali oznámení o ženě, která by se měla pohybovat na dálnici D6 ve směru z Chebu do Karlových Varů. Policisté z Dálničního oddělení Lubenec, kteří na místo vyrazili, opravdu díky pozorným svědkům zastavili v úseku, kde pokračuje silnice pro motorová vozidla č. I/6 sedmašedesátiletou ženu v tmavém oblečení, která šla ve směru do Karlových Varů.

Policisté ženu následně převezli na bezpečné místo, kde jí poučili a následně jí za přestupkové jednání udělili pokutu. Tato nebezpečná situace tak naštěstí skončila bez jakékoliv újmy na zdraví. 

Chodec je nejzranitelnějším účastníkem silničního provozu. Chodec, který se pohybuje na dálnici či silnici pro motorová vozidla, se dopouští přestupku. Nejen, že se tímto jednáním dopouštějí přestupku, ale ohrožují sebe i ostatní účastníky silničního provozu. Nejenom chodec, ale ani cyklista na dálnici nepatří.

nprap. Jan Bílek
9.1.2026

Související dokumenty

  • Video
    Velikost souboru: 44,8 MB / formát MP4

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 