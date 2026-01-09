Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žena ohrozila nejen sebe, ale i ostatní
V tomto případě naštěstí k žádnému neštěstí nedošlo a žena za přestupkové jednání dostala pokutu.
Ve čtvrtek 8. ledna letošního roku krátce po jedenácté hodině dopolední jsme na tísňovou linku přijali oznámení o ženě, která by se měla pohybovat na dálnici D6 ve směru z Chebu do Karlových Varů. Policisté z Dálničního oddělení Lubenec, kteří na místo vyrazili, opravdu díky pozorným svědkům zastavili v úseku, kde pokračuje silnice pro motorová vozidla č. I/6 sedmašedesátiletou ženu v tmavém oblečení, která šla ve směru do Karlových Varů.
Policisté ženu následně převezli na bezpečné místo, kde jí poučili a následně jí za přestupkové jednání udělili pokutu. Tato nebezpečná situace tak naštěstí skončila bez jakékoliv újmy na zdraví.
Chodec je nejzranitelnějším účastníkem silničního provozu. Chodec, který se pohybuje na dálnici či silnici pro motorová vozidla, se dopouští přestupku. Nejen, že se tímto jednáním dopouštějí přestupku, ale ohrožují sebe i ostatní účastníky silničního provozu. Nejenom chodec, ale ani cyklista na dálnici nepatří.
nprap. Jan Bílek
9.1.2026