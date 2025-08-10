Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žena odešla z domova v Tachově s malou dcerkou
Do současné doby o osobě nedala vědět. Viděli jste je? Víte, kde se nachází? Volejte 158. Vaše informace nám mohou pomoci obě vypátrat.
Tachovští kriminalisté vyhlásili celostátní pátrání po jednatřicetileté ženě a její tříleté dcerce. Žena i s holčičkou odešla z domova v Tachově a naposledy byla viděna dne 6. srpna 2025 v Boru u Tachova v autobusu, který měl namířeno do Plzně. V současné době se může pohybovat kdekoliv po celé republice.
Pohřešovaná žena je 172 centimetrů vysoká, je štíhlé postavy, má rovné světlé vlasy a modré oči. Má trpět psychickými problémy, ale neléčí se s nimi. Holčička je vysoká asi 95 centimetrů, má dlouhé světlé vlásky a hnědé oči. Bližší informace jsou v následujících odkazech. Pokud jsou odkazy neaktivní, obě pohřešované byly vypátrané.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=19040809250310.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=19210809250310
Informace přijmou policisté na jakékoliv policejní služebně nebo na tísňové lince policie 158.
por. Dagmar Mifková
10. srpna 2025