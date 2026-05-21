Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žena odešla z domova a dosud se nevrátila
Kriminalisté z územního odboru Plzeň - venkov vyhlásili celostátní pátrání po pohřešované ženě.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=2010521260311
Je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo ukončeno.
Pohřešovaná dne 20. května 2026 v 19:00 hodin odešla z místa svého trvalého bydliště v obci Dobříč – Čivice neznámo kam a do současné chvíle o sobě nepodala žádnou zprávu. Z domova odešla bez jakýchkoliv osobních věcí i mobilního telefonu. Naposledy byla viděna dne 20. května v 20:00 hodin poblíž pozemní komunikace vedoucí z obce Čivice na obec Břízko.
Žena je přibližného stáří 38 let, štíhlé postavy, vysoká 165 cm, má oválný obličej, hnědé oči a delší tmavé vlasy zastřižené k ramenům. Na sobě měla modré tričko, růžovou mikinu s kapucí a modré džíny.
Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu nebo na tísňovou linku 158.
por. Ing. Eva Červenková
21. května 2026