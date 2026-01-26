Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žena odešla v pátek ze svého bydliště v Domažlicích
Do současné doby se domů nevrátila, ani o sobě nepodala žádnou zprávu. Viděli jste ji? Víte, kde se nachází? Volejte 158.
Kriminalisté územního odboru Domažlice pátrají po dvaasedmdesátileté ženě, po které bylo dne 24. ledna 2026 vyhlášeno celostátní pátrání. Pohřešovaná žena byla naposledy viděna dne 23. ledna 2026 okolo 14. hodiny, odešla z místa bydliště v Domažlicích v ulici Palackého. Domů se do současné doby nevrátila a ani o sobě nepodala žádnou zprávu. Ven odešla bez dokladů a peněženky, mobilní telefon má v tuto chvíli nedostupný.
Pohřešovaná je hubené postavy, vysoká 160 až 165 centimetrů, má šedé středně dlouhé vlasy s pěšinkou uprostřed a zelené oči. Žena má skoliózu páteře, tělo při chůzi nakloněné dopředu, chodí o stařecké holi. Nemá zuby ani zubní protézu. Na sobě by měla mít šedé tepláky, zimní bundu ve dvou odstínech modré barvy a tmavé sportovní boty.
Bližší informace jsou uvedeny v následujícím odkazu. Pokud je odkaz neaktivní, pohřešovaná žena byla vypátraná. https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=16550124260301
Policisté přijmou k hledané osobě jakékoliv informace na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.
por. Mgr. Dagmar Mifková
26. ledna 2026