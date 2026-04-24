Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žena měla pozitivní dechovou zkoušku
Vjela na chodník a narazila do sloupu veřejného osvětlení.
Ve čtvrtek 23. dubna letošního roku kolem šesté hodiny ranní došlo v obci Sadov na Karlovarsku k dopravní nehodě osobního vozidla. K té mělo dojít tak, že osmačtyřicetiletá řidička vozidla značky Toyota jedoucí obcí Sadov ve směru do Podlesí zřejmě nepřizpůsobila rychlost, vjela na chodník a narazila do zábradlí a sloupu veřejného osvětlení. Po nárazu do sloupu se vozidlo zastavilo. Policisté po příjezdu na místo u nezraněné ženy provedli orientační dechovou zkoušku, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,01 promile. Na místě jí zadrželi řidičský průkaz a zakázali jí další jízdu.
Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 450 tisíc korun.
Dopravní policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny tak ženě hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
nprap. Jan Bílek
24.4.2026