Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žena málem přišla o milion korun

Podvodník ji zmanipuloval pod legendou o ohroženém účtu. 

Policie prověřuje případ pokusu o podvod, ke kterému došlo dne 24. února 2026 v Hradci Králové a Pardubicích. Neznámý pachatel vydávající se za údajného pracovníka banky přesvědčil poškozenou, že její bankovní účet je ohrožen a že byl učiněn neoprávněný pokus o sjednání úvěru. Podvodník ženu zmanipuloval k tomu, aby si sama vzala úvěr ve výši 1 milionu korun, který následně vybrala v hotovosti na pobočkách v obou městech a část i z bankomatu.

Následně podle pokynů pachatele čekala v Pardubicích na místě, kde měla částku 1 milion osobně předat tzv. „kurýrovi“. Na místě strávila téměř tři čtvrtě hodiny a pachatel s ní po telefonu nadále komunikoval, aby ji udržel v přesvědčení, že postupuje správně.

Na místo dorazil muž (údajný pracovník zásahové služby), kterému měla předat peníze, ale dle pokynů neměla s dotyčným hovořit, jen mu předat částku. Muž jí ukázal na mobilu údajné potvrzení o převzetí peněz. Žena si však všimla, že v jeho mobilním telefonu je nastaven cizí jazyk, což u ní vzbudilo silné podezření.

V tu chvíli si uvědomila, že se jedná o podvod, předání odmítla a z místa odešla. Hotovost následně bezpečně vrátila zpět na svůj účet. Pachatel se ji ještě opakovaně pokoušel kontaktovat, avšak poškozená komunikaci ukončila a číslo zablokovala.

Díky její duchapřítomnosti tak nevznikla žádná finanční škoda a podařilo se zabránit dokončení podvodu.

Kriminalisté případ i nadále prověřují a před podobnými případy varují a apelují na veřejnost, aby byla obezřetná. Podvodníci stále častěji využívají psychický nátlak, budí dojem naléhavé situace a zneužívají důvěry lidí. Typické znaky podobného podvodu:

  • volající vystupuje jako pracovník banky, policie nebo jiné instituce,
  • tvrdí, že je účet ohrožen nebo že se snaží „chránit“ peníze,
  • nutí člověka vybrat hotovost nebo převést peníze jinam,
  • vyžaduje absolutní mlčenlivost,
  • posílá falešné dokumenty přes aplikace nebo e‑maily,
  • na místo přichází tzv. „kurýr“, který má hotovost převzít.

Jak se chránit

  • Nikdy nevybírejte ani nepřevádějte peníze na základě telefonických pokynů.
  • Banky ani policie toto po telefonu nikdy nepožadují.
  • Nepředávejte hotovost žádným kurýrům či neznámým osobám.
  • Neposílejte fotografie dokladů nebo vlastní podoby cizím osobám.
  • Při podezřelém hovoru ihned ukončete komunikaci.
  • Ověřte si informace na oficiální infolince banky nebo volejte Policii ČR na linku 158.

por. Bc. Martina Jandová
11.3.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 