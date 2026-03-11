Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žena málem přišla o milion korun
Podvodník ji zmanipuloval pod legendou o ohroženém účtu.
Policie prověřuje případ pokusu o podvod, ke kterému došlo dne 24. února 2026 v Hradci Králové a Pardubicích. Neznámý pachatel vydávající se za údajného pracovníka banky přesvědčil poškozenou, že její bankovní účet je ohrožen a že byl učiněn neoprávněný pokus o sjednání úvěru. Podvodník ženu zmanipuloval k tomu, aby si sama vzala úvěr ve výši 1 milionu korun, který následně vybrala v hotovosti na pobočkách v obou městech a část i z bankomatu.
Následně podle pokynů pachatele čekala v Pardubicích na místě, kde měla částku 1 milion osobně předat tzv. „kurýrovi“. Na místě strávila téměř tři čtvrtě hodiny a pachatel s ní po telefonu nadále komunikoval, aby ji udržel v přesvědčení, že postupuje správně.
Na místo dorazil muž (údajný pracovník zásahové služby), kterému měla předat peníze, ale dle pokynů neměla s dotyčným hovořit, jen mu předat částku. Muž jí ukázal na mobilu údajné potvrzení o převzetí peněz. Žena si však všimla, že v jeho mobilním telefonu je nastaven cizí jazyk, což u ní vzbudilo silné podezření.
V tu chvíli si uvědomila, že se jedná o podvod, předání odmítla a z místa odešla. Hotovost následně bezpečně vrátila zpět na svůj účet. Pachatel se ji ještě opakovaně pokoušel kontaktovat, avšak poškozená komunikaci ukončila a číslo zablokovala.
Díky její duchapřítomnosti tak nevznikla žádná finanční škoda a podařilo se zabránit dokončení podvodu.
Kriminalisté případ i nadále prověřují a před podobnými případy varují a apelují na veřejnost, aby byla obezřetná. Podvodníci stále častěji využívají psychický nátlak, budí dojem naléhavé situace a zneužívají důvěry lidí. Typické znaky podobného podvodu:
- volající vystupuje jako pracovník banky, policie nebo jiné instituce,
- tvrdí, že je účet ohrožen nebo že se snaží „chránit“ peníze,
- nutí člověka vybrat hotovost nebo převést peníze jinam,
- vyžaduje absolutní mlčenlivost,
- posílá falešné dokumenty přes aplikace nebo e‑maily,
- na místo přichází tzv. „kurýr“, který má hotovost převzít.
Jak se chránit
- Nikdy nevybírejte ani nepřevádějte peníze na základě telefonických pokynů.
- Banky ani policie toto po telefonu nikdy nepožadují.
- Nepředávejte hotovost žádným kurýrům či neznámým osobám.
- Neposílejte fotografie dokladů nebo vlastní podoby cizím osobám.
- Při podezřelém hovoru ihned ukončete komunikaci.
- Ověřte si informace na oficiální infolince banky nebo volejte Policii ČR na linku 158.
por. Bc. Martina Jandová
11.3.2026