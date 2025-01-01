Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Žena legalizovala výnosy z trestné činnosti
Ústečtí kriminalisté obvinili 39letou ženu z rozsáhlé legalizace výnosů z trestné činnosti.
Kriminalisté z Územního odboru Policie ČR v Ústí nad Labem zahájili trestní stíhání 39leté ženy z Ústí nad Labem, která měla prostřednictvím bitcoinmatů převádět vysoké částky peněz pocházejících z podvodné trestné činnosti. Žena byla v listopadu 2024 zastavena policistou v obchodním centru v Teplicích poté, co byla spatřena při vkládání hotovosti do bitcoinmatu. U sebe měla 187 500 Kč, přičemž dalších 24 000 Kč již stihla do zařízení vložit. Hotovost následně vydala policii. Prověřování prokázalo, že obviněná dlouhodobě přijímala na bankovní účty své matky a nezletilého syna finanční prostředky od různých žen z celé republiky. Tyto ženy byly následně vyslechnuty a shodně uvedly, že o této ženě nic nevědí a peníze zasílaly na základě manipulativních zpráv neznámých pachatelů, často vystupujících pod legendami jako „lékař na misi“, „americký voják“ či „cizinec v nouzi“. Jedná se o typické schéma tzv. romance scam. Obviněná přiznala, že byla v kontaktu s osobami vystupujícími jako „Roland“ – údajný lékař v Jemenu – a „Joe Cross“ – údajný manažer pracující s bitcoiny. Tito muži ji instruovali, aby jim umožnila využít účty rodinných příslušníků, vybírala z nich přijaté finanční prostředky a následně je vkládala do bitcoinmatů. Za svou činnost měla dostávat provizi. Kriminalisté zjistili, že na účet její matky bylo zasláno celkem 466 500 Kč, na účet jejího syna pak dalších 190 000 Kč. Všechny tyto peníze žena postupně vybrala v bankomatech a prostřednictvím bitcoinmatů odeslala na neznámé kryptoměnové peněženky. Takové transakce jsou prakticky nedohledatelné.
Policie kvalifikovala jednání ženy jako zločin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 2 a 3 trestního zákoníku, za který jí hrozí až deset let odnětí svobody.
PREVENCE PRO VEŘEJNOST
Policie České republiky upozorňuje na nárůst online podvodů, zejména tzv. romance scamů, při nichž pachatelé navazují vztah pod falešnou identitou a postupně žádají peníze.
Doporučení k ochraně před podvody:
-
Neposílejte peníze osobám, se kterými jste se nikdy osobně nesetkali.
-
Nereagujte na naléhavé žádosti o finanční pomoc kvůli údajným operacím, cestám či nehodám.
-
Nezasílejte kopie dokladů ani údaje k platebním kartám, nedovolte nikomu přístup k vašemu účtu.
-
Neposkytujte svůj bankovní účet pro „pomoc s převody“. Můžete se stát součástí legalizace výnosů z trestné činnosti.
-
Při podezření na podvod kontaktujte policii na tísňové lince 158.
Podvodníci často používají psychologické triky, falešné identity i profesionálně vytvořené profily. V případě pochybností je vždy bezpečnější vše ověřit nebo se obrátit na odborníky.
Ústí nad Labem 20. listopadu 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje